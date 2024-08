Reprodução/Instagram Luísa Sonza posa com biquíni micro durante férias na Grécia

Luísa Sonza mostrou que está aproveitando bem as férias. Neste sábado (3), a cantora compartilhou uma sequência de fotos em Mykonos, na Grécia, e roubou a cena com o corpo .

A artista apostou em um biquíni preto simples para renovar o bronzeador. Em algumas imagens, ela posou com uma camiseta estampada, faixa na cabeça e óculos escuros.

Os amigos famosos fizeram questão de comentar. "Linda", elogiou Maisa; "Ela vive ela", brincou Pabllo Vittar; "Poderosa amiga", disse Mari Fernandez.

E claro que os fãs também rasgaram elogios. "Você se acha muito gostosa né? Pois eu também acho", brincou um; "Tão linda e perfeita", declarou outra; "Musa do verão", comentou um terceiro.

Luísa Sonza mostrou que está aproveitando bem as férias Reprodução/Instagram





