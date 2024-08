Reprodução/Instagram Gloria Perez ironiza medida protetiva contra Davi, do BBB 24

A autora de novelas da Globo, Gloria Perez comentou a medida protetiva que Tamires Assis conseguiu contra Davi Brito. A escritora é fã declarada do ex-BBB ironizou a notícia.

"Ela está se mudando para a Bahia?", escreveu ela no perfil do X, antigo Twitter, fazendo referência ao estado onde o baiano mora.

Atualmente, a influenciadora e musa do Boi Garantido mora em Manaus e, por isso, os internautas entenderam a resposta da autora como deboche.

Ela está se mudando pra Bahia? — Gloria Perez (@gloriafperez) August 2, 2024





Entenda a medida protetiva

Davi Brito, está sendo acusado de ter ameaçado a musa do Boi Garantido Tamires Assis com uma arma de fogo. Na sexta-feira (2), foi divulgado que a influenciadora garantiu uma medida protetiva contra o baiano.

De acordo com o site CM7 Brasil, a Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva para Tamires Assis contra o ex-affair Davi Brito. O documento obtido pela reportagem aponta que o ex-BBB, em estado de embriaguez, teria mostrado uma arma de fogo para ameaçar a influenciadora.

Davi nega ameaça

Após a repercussão do caso, Davi se manifestou através dos Stories do Instagram, apontando que estaria sendo vítima de perseguição.

"Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já tão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar a amizade também e vida que segue", iniciou.

Conheça Tamires Assis

Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp