Reprodução Neymar e a filha caçula, Helena

A modelo Amanda Kimberly compartilhou nesta quarta-feira (31) um raro registro da filha Helena, fruto do breve relacionamento que teve com o jogador Neymar Jr. A pequena nasceu no dia 3 de julho e está completando 28 dias de vida.



Até o momento, o jogador não publicou nenhum registro com pequena, mas a mãe, Nadine Santos, publicou uma longa declaração no Instagram para a neta mais nova. Na publicação, no entanto, diversos comentários questionam a paternidade de Neymar, afirmando que Helena "não se parece" com ele. Um internauta escreve: "Parece nada com o Neymar". Outro acrescenta: "Faça o DNA Ney". Uma questiona: "Tem nada a ver com o Neymar, vocês pediram o DNA?".

As publicações de Amanda possuem comentários limitados, devido aos ataques que vem sofrendo desde que anunciou que estava grávida do jogador de futebol.

A pequena Helena se junta a Davi Lucca, fruto do envolvimento do atleta com Carol Dantas, e a Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Veja as fotos de Helena

Helena, filha de Neymar, completando 28 dias de vida Instagram Helena, filha de Neymar, completando 28 dias de vida Instagram Helena, filha de Neymar, completando 28 dias de vida Instagram Helena, filha de Neymar, completando 28 dias de vida Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp