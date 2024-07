Twitter/X Rebeca Andrade conquistou bronze na modalidade em grupo nas Olimpíadas de 2024

Um dos nomes mais comentados nas Olimpíadas de Paris de 2024 é o da ginasta brasileira Rebeca Andrade. A jovem de 25 anos nascida em Guarulhos é um dos destaques na modalidade e uma das principais concorrentes da norte-americana Simone Biles.



Após a final dramática da ginástica artística feminina, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze na final por equipes dos Jogos Olímpicos, um feito inédito na modalidade. Além de Rebeca, o time é formado por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorraine Oliveira.

Com a medalha, a web resgatou uma reportagem em que Rebeca aparece treinando com as ginastas Daiane dos Santos e Laís Souza. Na matéria, gravada em 2010, a Rebeca aparece com apenas 11 anos e diz que estava feliz em estar aprendendo com as titulares da delegação brasileira. A pequena diz: "Às vezes eu não estava conseguindo fazer alguma coisa e elas estavam me ensinando".

Essa matéria de 2010 com Rebeca Andrade praticamente uma bebê treinando com Daiane dos Santos e Laís Souza.❤️ pic.twitter.com/Fyse0SwNkp — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 30, 2024





Os internautas foram à loucura com a reportagem, uma vez que Rebeca é medalhista olímpica atualmente. Um internauta escreve: "Nessas reportagens de gerações diferentes em variados esportes, a criança aleatória que dá entrevista anos mais tarde se transformando em atleta renomado, super campeão". Outra afirma: "Que preciosidade".

Muitos relembram a participação de Laís Souza, que ficou paraplégica anos depois após um acidente nas Olimpíadas de Inverno, devido ao impacto contra uma árvore na descida de uma montanha em Salt Lake City, nos Estados Unidos. "A Laís.. muito guerreira!", diz uma internauta.

Rebeca Andrade Ricardo Bufolin / CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin / CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin / CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin / CBG Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Instagram Rebeca Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp