O vocalista da banda italiana Måneskin, Damiano David, chocou a internet após debutar o novo visual durante show. Sem camisa, com o cabelo cortado e de bigode, o ex-affair de Anitta arrancou elogios dos fãs brasileiros, que chegaram até a confundi-lo com o ator João Guilherme.

Damiano é conhecido por suas numerosas tatuagens, com elas sendo exaltadas no vídeo. São mais de 30 desenhos, incluindo inscrições como "Il ballo della vita" entre o pescoço e o peito, uma rosa com a palavra "mãe," o rosto de Jesus Cristo, e a frase "Do boys don’t cry," com o "don’t" riscado.

No vídeo, cantor está performando uma música, com direito a trejeitos e até dancinha. Um internauta questionou ao compartilhar o vídeo: "Quando que esse boy do maneskin abandonou a skin esquisitona e trocou pra skin de puto gostoso?"

Rapidamente os seguidores começaram a elogiar o cantor. Uma dispara: "Foi a Anitta". Outra afirma: "Pensei q era o João Guilherme", que é respondida com: "Nesse caso comendo bem e dormindo 8h por dia kkkkkkk".

Quem é Damiano David

Nascido em Roma e com apenas 25 anos, Damiano lidera a banda Måneskin, que alcançou reconhecimento internacional após vencer o Festival Eurovision em 2021. Junto com Thomas Raggi (guitarra), Victoria De Angelis (baixo) e Ethan Torchio (bateria), a banda conquistou fãs ao redor do mundo.

Na vida pessoal, Damiano terminou em 2023 um relacionamento de mais de cinco anos com a modelo Giorgia Soleri. Desde então, ele não oficializou nenhum novo romance, mas teve um breve envolvimento com a cantora Anitta.

A ligação entre Anitta e Damiano foi notada pela primeira vez durante o Rock in Rio 2022, onde Damiano expressou seu carinho pelo Brasil e pela língua portuguesa. Posteriormente, no MTV VMA, ele foi visto olhando intensamente para Anitta nos bastidores, alimentando ainda mais as especulações de um possível affair.

Em uma entrevista à revista Quem, Anitta mencionou que uma consulta com uma cartomante a encorajou a continuar o flerte com Damiano.

