Reprodução Sandy estaria vivendo um romance com o médico Pedro Andrade

O suposto affair que Sandy vivendo após o fim do relacionamento com o músico Lucas Lima tem movimentado a internet. A cantora estaria vivendo um romance com o médico paulista Pedro Andrade.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Sandy e Pedro estão em um relacionamento, embora nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente.

No entanto, à revista Quem, a assessoria de imprensa da cantora comentou pela 1ª vez sobre o suposto relacionamento. A equipe afirmou: "Sandy sempre foi reservada com sua vida pessoal. Sendo assim, a assessoria de imprensa não tem nenhuma informação sobre este assunto”.

Pedro Andrade é um médico formado pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) e atualmente está fazendo Doutorado em Genômica na Universidade de São Paulo (USP). Ele também possui pós-graduação em Nutrologia, Endocrinologia e Medicina Preventiva.

Ele é dono de uma clínica de Medicina de Precisão em São Paulo, onde trabalha com a personalização da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças através do estudo genético, bioquímico e ambiental.

O médico possui mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. No Instagram, Pedro compartilha principalmente conteúdos relacionados à sua profissão, participando de congressos e eventos na área médica. Ele ainda possui uma personalidade mais reservado e até mesmo mais low profile. Em uma publicação, ele chegou a dizer que é tímido. Além disso, não são muitas as fotos em que ele exibe o próprio físico ou se mostra em viagens e eventos.

