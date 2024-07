Twitter/X A atriz estrelou o primeiro filme em 2011

A atriz Deborah Secco pegou os seguidores de surpresa ao anunciar nesta quarta-feira (31) que vai retornar ao papel de Raquel Pacheco no filme "Bruna Surfistinha 2". A continuação do filme que marcou a carreira de Deborah vem após 13 anos.



Em entrevista à Marie Claire, a atriz afirma que está feliz em retornar ao universo do filme: "É um dos personagens mais importantes da minha carreira, meu personagem mais popular. Recentemente, eu fiz uma homenagem e me fantasiei de Bruna Surfistinha e entendi o quanto esse personagem ainda é presente na vida dos brasileiros. Talvez tenha sido isso que me fez pensar em trazer a Bruna de volta".

A história é baseada o livro "O Doce Veneno do Escorpião", escrito pela ex-garota de programa Raquel Pacheco. O primeiro filme foi lançado em 2011 e levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas.

O longa será dirigido pelo mesmo diretor do primeiro filme, Marcus Baldini. Ele afirma em entrevista à revista Marie Claire: "É impressionante ver como o primeiro Bruna é um filme que permanece vivo e continua atraindo atenção dos espectadores. Olhando para o mundo de hoje, muito diferente do que era 15 anos atrás, vejo como vai ser um desafio grande dar continuidade a essa história".

Segundo ele, a nova produção deverá dialogar com o momento de vida vivido pela atriz. "É uma grande oportunidade de visitar de novo essa personagem junto com a Deborah. Agora, de um ponto de vista mais maduro, tanto do lado pessoal como profissional."

O filme é produzido pela TvZero em parceria com Imagem Filmes. Deborah Secco também será coprodutora do longa.

Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas.



Eu, Marcus Baldini, TvZero e @ImagemFilmes anunciamos, em primeira mão, a produção do… pic.twitter.com/eKmaPHYPgi — Deborah Secco (@dedesecco) July 31, 2024





