Reprodução/Instagram Bonnie Blue já causou polêmicas por fazer maratonas sexuais e agora oferece sexo a maridos que a deixem filmar o conteúdo para sua plataforma de conteúdo adulto

A modelo britânica conhecida como Bonnie Blue, de 25 anos, tem chamado a atenção da mídia local após oferecer meios para “desestressar maridos e resgatar relacionamentos fracassados”, alegando que homens “procuram diversão fora porque suas esposas não o satisfazem dentro de casa”, algo que revoltou muitas mulheres que prometeram “dar uma surra” na produtora de conteúdo adulto, que precisou contratar uma equipe de seguranças para sua proteção.

Oferecendo relações sexuais gratuitas, a produtora de conteúdo adulto pede apenas que eles a deixem filmar para seu canal exclusivo para assinantes. Ao Daily Star, Bonnie disse que os homens traem as mulheres porque elas “gemem muito e não sabem como dar prazer a eles”;

"O que elas não entendem é que todos esses gemidos são pouco atraentes e fazem com que seus homens procurem diversão e prazer em outro lugar", disse ela. "As mulheres, principalmente quando ficam mais velhas, tornam-se preguiçosas no quarto e acham que uma performance de princesa de travesseiro manterá seus maridos felizes.”

Ela continuou dizendo que se as mulheres fossem melhores na cama, os homens não trairiam. "Toda a reclamação delas sobre panelas não lavadas está me fazendo ficar debruçada sobre as bancadas da cozinha delas enquanto elas estão fora”.

Essa não é a primeira polêmica que a modelo se envolve, no início deste ano, em uma viagem de férias a Cancún, no México, ela dormiu com 122 estudantes estadunidenses. A nova jornada em busca de maridos entediados, para ela, é como um “recomeço”.

Ainda ao Daily Star, a jovem afirmou que já recebeu inúmeras mensagens de participantes dispostos, assim como de esposas furiosas. Para ela, a lógica por trás da oferta é “uma reinicialização”, em relação à quantidade de pessoas com que ela costumava dormir.

"Isso significaria que eles [os maridos] poderiam dormir comigo, digamos, numa sexta-feira, e depois voltariam para casa no sábado de manhã, prontos para acordar as crianças, prontos para continuar lavando roupa que a esposa tanto pede para eles”, disse ela.

Ela continuou: "Então comecei a perceber que eles não fazem isso porque não amam suas esposas ou suas famílias, eles só querem aliviar o estresse. O fato de eu poder oferecer isso como um serviço gratuito elimina as mensagens de texto, os presentes secretos e os casos amorosos no escritório."

Bonnie ainda disse que, apesar de sua oferta de “aconselhamento matrimonial”, ela enfrentou uma reação considerável, por isso precisou tomar uma atitude a respeito: "As mensagens, o grande volume de ódio que recebi, provavelmente, no último mês foi uma loucura".

"Eu tenho segurança porque tenho muitas esposas dizendo, 'Eu vou lá e te dou...' ou 'o carma está vindo em sua direção'. 'Esqueça meu marido vindo, eu estou indo te dar um pedaço da minha mente'. E foi a primeira vez que pensei, 'f*deu'. Eu faço isso por diversão, prazer, para dar a todos um bom momento. Mas não vai ser tão bom se eu tiver uma esposa me dando duro, e não o tipo de duro que eu gosto", finalizou.



Bonnie Blue Reprodução/Instagram Modelo britânica é conhecida na internet como Bonnie Blue Reprodução/Instagram Bonnie Blue Reprodução/Instagram Bonnie Blue já causou polêmicas por fazer maratonas sexuais e agora oferece sexo a maridos que a deixem filmar o conteúdo para sua plataforma de conteúdo adulto Reprodução/Instagram