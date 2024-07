Reprodução/Instagram Mãe de Mel Maia faz sucesso nas redes sociais com fotos se exibindo

Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia, vem chamando a atenção nas redes sociais ao dividir detalhes da rotina com a família.

Com os mais de 94 mil seguidores, a empresária também compartilha o lifestyle saudável.

Entre as publicações feitas, ela mostra a atenção nas tendências de moda e o cuidado com o corpo. Os looks vão dos mais casuais aos mais elegantes.

Morando no Rio de Janeiro, Debora ostenta o shape com biquínis de diversos modelos.

Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia, vem chamando a atenção nas redes sociais Reprodução/Instagram Com os mais de 94 mil seguidores, a empresária também compartilha o lifestyle saudável Reprodução/Instagram Os looks vão dos mais casuais ao mais elegantes Reprodução/Instagram Entre as publicações feitas, ela mostra o cuidado com o corpo Reprodução/Instagram Morando no Rio de Janeiro, Debora ostenta o shape com biquínis Reprodução/Instagram Debora Maia com o cachorro da família Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp