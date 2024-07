Instagram Fotos da nova mansã de Virgínia e Zé Felipe

Após três anos de construção, a mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe finalmente está pronta para receber a família. A notícia foi compartilhada na manhã desta segunda-feira (29) pela apresentadora do SBT. A influenciadora aproveitou o dia para publicar um tour pela casa nova, que contou até com a benção de um padre.

Para celebrar a ocasião, Virginia convidou o Padre Marcos para abençoar o novo lar antes da mudança. No vídeo publicado pela loira, ela escreve: "Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Depois de 3 anos, nossa casa ficou pronta!!! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu!!"

Ela continua: "Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e se Deus nos permitir, viver para o resto de nossas vidas!!! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos… Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde, enfim, são muitas bençãos e nós só temos que agradecer mesmo!!! GRATIDÃO!!!

Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO!", finaliza.

Nos comentários, os seguidores vibraram com a conquista do casal. Uma seguidora escreveu: "No dia que fui lá me arrepiei toda! Glória a Deus por mais esta conquista desta família que eu amo e é minha…. Lugar de bençãos, felicidade e prosperidade, Deus abençoe sempre. Amo vocês".

Outra completou: "Viiiii, te acompanho desde que você tinha 16 anos! Que emoção ver você conquistar tudo isso!". Um seguidor diz: "Fico feliz demais de verem vocês construindo mais uma etapa da história de vocês! Deus é fiel, tava escrito… vocês são abençoados meus cumpadi! Amo vocês".

A felicidade do casal também se estende à espera do terceiro filho, José Leonardo, cujo nome homenageia tanto o pai quanto o avô, o cantor sertanejo Leonardo. O bebê está previsto para nascer em setembro, e Virginia e Zé Felipe têm compartilhado a expectativa com os fãs.





