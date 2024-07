Instagram/@nicolebahls - 29.07.2024 A influenciadora mostrou que a vaca de estimação amassou um balde com as cabeçadas

A influenciadora digital e apresentadora Nicole Bahls compartilhou com os seguidores um momento de interação com os seus animais da fazenda onde mora. No vídeo, é possível ver a ex-panicat levando cabeçadas de "Ana Castela", a vaca de cor marrom xodó de Nicole.



Nicole diz: "Ana Castela está muito atentada. Eu amassei até o balde. Deu bom não". A apresentadora aparece levando cabeçadas do animal e teve que, inclusive, pular o portão para fugir do animal.

O balde citado por Nicole aparece totalmente amassado. Ela brinca que agora se tornou uma bolsa "Balenciaga", fazendo referência a marca de luxo que vende itens na linha "destroyed".

"Olha, me machuquei todinha. Olha, aqui vai ficar tudo roxo. Ai, to apavorada, cortou todo o meu joelho, regassou todos os meus dedos. Elas estão muito levadas", diz Nicole.

A ex-panicat, que já demostrou todo seu amor por animais durante a participação do reality "A Fazenda", afirma que os animais estão estressados devido a mudança de área que ela fez, mas que já vai resolver isso e levar elas para o antigo local.

Veja o vídeo





Nos comentários, os seguidores se divertiram com o relato. Um seguidor afirmou: "Ana Castela é uma adolescente revoltada". Outra brincou: "A Ana Castela tá com raiva do Gustavo Mioto por isso ela tá brava kkkkk". Uma terceira disse: "Essa fazenda da Nicole merece um reality".

