O diretor dos Estúdios Globo e da TV Globo Amauri Soares comentou o processo de contratação de Eliana na emissora. Embora Eliana não tenha comentado publicamente sobre o assunto, que inclui especulações sobre desentendimentos com Patricia Abravanel, o SBT nega qualquer conflito.

Segundo Amauri em entrevista à Folha de S. Paulo, a emissora estava em busca de um grande apresentador para substituir Ivete Sangalo no "The Masked Singer" e soube do possível interesse de Eliana, que estava insatisfeita no SBT. O diretor detalhou que, ao perceber o desgaste, a Globo propôs um pacote que incluía a apresentação do "Saia Justa", um especial de Natal e um programa especial de Black Friday.

“Sabíamos que Ivete Sangalo não continuaria no The Masked Singer e queríamos um grande apresentador. Ouvimos que Eliana, com uma carreira impecável, vivia um desgaste com o SBT. Entrei em campo, vi que estava desgastada mesmo e criamos um pacote, que inclui o Saia Justa, um especial de Natal e um programa de Black Friday”, relatou ele.

Eliana anunciou sua contratação pela TV Globo no fim de junho, através de uma postagem no Instagram. No vídeo, a apresentadora mostrou o crachá da Globo e se despediu dos filhos, marcando o início de uma nova fase em sua carreira. Ela deu sua primeira entrevista oficial como contratada da emissora ao "Fantástico", onde falou sobre os novos programas que vai apresentar, mas evitou mencionar o SBT, seguindo uma orientação da Globo para não falar da antiga casa em entrevistas iniciais.

A apresentadora vai estrear na Globo em agosto, assumindo o "The Masked Singer" e o "Saia Justa", além de comandar um especial de fim de ano para a Black Friday, chamado "Vem que tem". Em entrevista, Eliana expressou entusiasmo por estar à frente de dois projetos tão diferentes e falou sobre o desafio de apresentar um programa de auditório familiar, uma área que ela adora, especialmente pelo carinho dos filhos pelo formato.

Internautas no Twitter reagiram à mudança de Eliana para a TV Globo, com opiniões divididas. Alguns esperavam que ela tivesse um programa 100% próprio e ao vivo, enquanto outros elogiaram a decisão de trocar a pressão dos domingos por programas mais tranquilos e a possibilidade de trabalhar com publicidade.

A decepção de Eliana com o SBT se tornou evidente após seu último programa na emissora, exibido em 23 de junho. Embora Patricia Abravanel tenha feito um pedido público de desculpas em nome da emissora, Eliana deixou o SBT sentindo-se desvalorizada. Rumores apontam que, após o afastamento de Silvio Santos, houve falta de investimento em seu programa, o que foi visto como uma "sacanagem" pela apresentadora.

