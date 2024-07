Reprodução/Instagram Jennifer Lopez compartilha novas fotos com os filhos gêmeos, Emme e Max

Jennifer Lopez, que comemorou seus 55 anos no dia 24 de julho, encantou seus mais de 251 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar novas fotos ao lado de seus gêmeos, Emme e Max, de 16 anos, na noite de domingo (28).

“Meu coração inteiro”, escreveu a cantora e atriz na legenda que acompanha os cliques em que aparece sorridente. Na primeira foto, ela aparece com um vestido de verão branco com estampas verdes, enquanto olha para Max, segurando a mão do garoto sobre os seus ombros. Na segunda, ela usa uma camiseta branca, em uma selfie ao lado de Emme, em um cenário ao ar livre.

Há ainda uma terceira foto, com uma lembrança dos dois ainda crianças. Os gêmeos são fruto do relacionamento de J-Lo com o ex-marido, Marc Anthony.

Jennifer Lopez comemorou seus 55 anos Reprodução/Instagram

Na última quinta-feira (25), ela celebrou seu aniversário em Hamptons, nos Estados Unidos, com uma luxuosa festa com temática de Bridgerton. Nas redes sociais, a artista dividiu com os seguidores vídeos e fotos da celebração, que contou com carruagem, orquestra e danças coreografadas assim como na série da Netflix.

Os gêmeos de Lopez foram vistos presentes entre outros familiares e amigos, incluindo a mãe de Lopez, Guadalupe Rodríguez. Em meio a crise no casamento, a ausência de Ben Affleck também foi percebida pelos fãs.

Jennifer também publicou um texto para agradecer aos fãs que a acompanham desde o início da carreira. A cantora posou para uma sequência de fotos casuais em casa e de pijama.

A cantora comemorou os 55 anos com uma festa luxuosa com o tema de Bridgerton Reprodução/Instagram A ausência do ator chamou a atenção Reprodução/Instagram A artista dividiu com os seguidores vídeos e fotos da celebração Reprodução/Instagram A festa contou com carruagem, orquestra e danças coreografadas assim como na série da Netflix Reprodução/Instagram JLo usou dois vestidos Reprodução/Instagram Jennifer Lopez soltou a voz para os convidados Reprodução/Instagram Jennifer também publicou um texto para agradecer aos fãs Reprodução/Instagram





Os rumores do fim do casamento

A crise no casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck está sob os holofotes há meses, boatos apontam que os dois estão lutando para manter o casamento. No entanto, fontes ligadas ao casal afirmam constantemente que não há mais salvação e que o casamento teria acabado há meses.

Os rumores sobre a separação ganharam força em maio, depois que o autor não compareceu a eventos de divulgação de trabalhos de J-Lo e, em especial, o tapete vermelho do Met Gala, que ela copresidiu este ano.