Gracyanne Barbosa, uma das figuras mais populares do fitness no Brasil, aos 40 anos, é famosa por seu físico extremamente definido e musculoso. Na tarde desta segunda-feira (29), durante uma interação no Instagram com seus seguidores, a dançarina revelou que nem sempre teve esse corpo e compartilhou uma foto de sua adolescência, antes de se dedicar intensamente à musculação.

"Eu adolescente, jogava vôlei e treinava para jogar, já apaixonada por musculação, mas não entendia muito", comentou ela ao publicar as fotos antigas.

Naquela época, a influenciadora era magra, sem a barriga definida e os braços e pernas musculosos de hoje. "Fazia [musculação] porque era necessário e gostava de aprender, treinava até com cabo de vassoura em casa", lembrou.

Conteúdo adulto

Após o término de seu casamento com Belo, Gracyanne decidiu investir na criação de conteúdo adulto. A musa fitness ingressou em uma plataforma conhecida por vender fotos e vídeos ousados e explicou a razão de sua escolha.

"É óbvio que não vou dar spoilers, tem que entrar e assinar. Posso dizer que terei minha versão mais quente e apimentada só para assinantes (risos)", afirmou ela sobre o assunto.