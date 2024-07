Reprodução/Instagram Mãe da terceira filha de Neymar marca presença em festa de despedida de Maisa

Maisa aproveitou o final de semana para realizar uma festa de despedida de São Paulo . A atriz vai se mudar para o Rio de Janeiro para a estreia nas novelas da Globo .

Entre a lista de convidados estava Amanda Kimberlly, a mãe de Helena , filha recém-nascida de Neymar.

A apresentadora abriu um álbum de fotos com os amigos e surgiu ao lado da modelo, surpreendendo ao revelar a proximidade entre elas.

Os amigos que marcaram presença na festa foram a influenciadora Vivi, o jogador do Real Madrid Rodrygo e o youtuber Lucas Rangel.

Vale lembrar que Amanda deu à luz Helena no início do mês, no dia 3 de julho. O jogador esteve presente na maternidade ao lado do filho Davi Lucca, de 12 anos. Além dos dois, Neymar também é pai de Mavie, de 9 meses, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Entre a lista de convidados estava Amanda Kimberly, a mãe de Helena, filha recém-nascida de Neymar Reprodução/Instagram Maisa com o jogador de futebol, Rodrygo Góes Reprodução/Instagram Maisa com a influenciadora Vivi Reprodução/Instagram Maisa com o youtuber Lucas Rangel e o noivo dele, Lucas Bley Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp