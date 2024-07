Reprodução Neymar: modelo grávida terá decoração em ouro na maternidade

A modelo Amanda Kimberlly deu à luz sua primeira filha, Helena, suposto fruto de um relacionamento breve com o jogador Neymar Jr. A pequena nasceu na maternidade de alto padrão do Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

De acordo com o Portal Leo Dias, Neymar Jr. já realizou a primeira visita para Amanda Kimberly e a suposta herdeira. O jogador teria, inclusive, chegado ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, da irmã Rafaella Santos, e do primogênito Davi, do relacionamento com Carol Dantas. A informação teria sido confirmada através de amigos do atleta.

A gravidez da modelo foi anunciada no início do ano, causando polêmicas devido ao relacionamento conturbado entre Neymar Jr. e a ex-noiva Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 9 meses.

O jogador ainda espera para poder realizar o exame de DNA, capaz de dizer se ele é o pai biológico de Helena.

Peça de luxo para o nascimento de Helena Reprodução Kit de luxo para o nascimento de Helena Reprodução Amanda Kimberly, mãe de suposta filha de Neymar Reprodução Amanda Kimberly, mãe de suposta filha de Neymar Reprodução Amanda Kimberly, mãe de suposta filha de Neymar Reprodução Amanda Kimberly, mãe de suposta filha de Neymar Reprodução