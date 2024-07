Reprodução/Instagram Flavia Pedras foi esposa de Jô Soares por 15 anos

A designer gráfica Flavia Pedras Soares, ex-mulher e amiga de Jô Soares (1938-2022), inaugura oficialmente o Instituto Jô Soares em agosto, mês em que a morte do artista completa dois anos. Com um acervo de itens pessoais e profissionais de Jô, ela pretende mostrar a magnitude da vida do apresentador ao público.

Em entrevista ao O Globo, Flavia disse que, após dar seu depoimento para a série documental “Um beijo do Gordo”, para a qual ela cedeu materiais importantes que ajudaram a entender mais sobre a vida de Jô, ela assumiu como missão criar um instituto para “salvaguardar tudo o que há de material e imaterial da vida dele”.

“Filmei e fotografei a casa dele inteira e venho catalogando, sistematicamente, com a ajuda de museólogas e advogados, tudo que tinha lá. Livros, filmes, quadros, roupas, objetos, tudo”, disse ela.

Flavia foi casada com Jô Soares por mais de 10 anos, se separando em 1998, mantendo uma forma amizade até o final de sua vida, que ela pretende celebrar com a criação de seu instituto.

“Preservar e difundir todo o imenso legado que deixou em sua vida longa, linda e cheia de graça”, disse ela, que espera atrair não somente os fãs de longa data de Jô Soares, mas também apresentá-lo a um público mais jovem, que poderão “se deliciar com o jeito acolhedor e leve”.

Com direção e roteiro de Renato Terra e direção artística de Antonia Prado, “Um Beijo do Gordo” está previsto para estrear no próximo domingo (28), no Globoplay.



