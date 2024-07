Juliana Gomes [object Object]

Lady Gaga fará sua estreia como Arlequina em “Coringa: Delírio a Dois”, filme que traz o retorno de Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck . A sequência abordará o relacionamento conturbado dos famosos personagens dos quadrinhos.

Embora o filme tenha uma pegada musical, a cantora americana declarou que cantar no longa é diferente de tudo o que já fez antes. “As pessoas conhecem meu nome artístico, Lady Gaga, certo? Essa sou eu como performer, mas não é assim no filme”, declarou ela, em entrevista à Empire Magazine.

“Eu estou interpretando uma personagem. Trabalhei muito para que a maneira que eu cante seja como Lee [Arlequina] e não a Lady Gaga”, acrescentou a artista, citando os desafios de gravar um musical.

“Eu sou uma cantora treinada, certo? Então até minha respiração ficou diferente quando cantei como Lee. Quando respiro para cantar no palco, tenho uma maneira muito controlada de garantir que estou no tom e ele ser sustentado no ritmo e na quantidade de tempo certos, mas Lee nunca saberia como fazer nada disso. Foi como remover o tecnicismo da coisa toda, remover minha percepção sobre a forma de arte e estar completamente dentro de quem Lee é”, disse.

Sequência de Coringa estreia em outubro

“Coringa: Delírio a Dois” chega aos cinemas em 03 de outubro . Com direção e roteiro de Todd Phillips , a sequência mostrará Arthur Fleck internado no Asilo Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, ele se depara com o amor e com a música, que sempre esteve dentro dele.

Ainda não foram divulgadas muitos detalhes da trama e nem mesmo da trilha sonora que será explorada no filme, mas, no trailer divulgado na última terça-feira (23), é exibido cenas inéditas de Arthur e Arlequina juntos, além da inclusão de elementos musicais.

Vale destacar que a performance de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Coringa foi bastante aclamada pela crítica e pelo público. O ator, inclusive, ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2020. Quem também venceu uma categoria por conta do filme foi Hildur Guðnadóttir. Ela recebeu uma estatueta por seu trabalho na trilha sonora de Coringa , e também está responsável por assinar a sequência .

Além de Joaquin Phoenix e Lady Gaga, o novo longa também terá Zazie Beetz , Brendan Gleeson , Catherine Keener , Steve Coogan e Ken Leung no elenco.

Assista ao trailer: