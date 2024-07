The Music Journal Brazil Globoplay celebra 4 anos do projeto ‘Resgate’ com 100 novelas publicadas

Resgate: “Quem matou Odete Roitman?”, “Jamanta não morreu”, “Eu sou rica!” . Frases de personagens de novelas como Vale Tudo, Torre de Babel, Beleza Pura que, de tão populares, se tornaram bordões conhecidos em todo Brasil até os dias de hoje e refletem a força atemporal desses clássicos.

Há quatro anos, o Globoplay colabora em manter viva essas e tantas outras tramas que marcaram a história da teledramaturgia brasileira permitindo que elas sejam vistas, revistas e maratonadas por meio do projeto Resgate , que disponibiliza, na íntegra, novelas, séries e minisséries do acervo da TV Globo , o maior da América Latina .

Resgate: 100 novelas publicadas

Até o momento, foram publicadas mais de 100 novelas pelo Resgate , além de mais de 50 séries e minisséries. São obras que estão, frequentemente, entre os conteúdos mais consumidos pelo público na plataforma. Nos últimos dois anos, as novelas do projeto Resgate representaram 25% de todo consumo de novelas do Globoplay .

“O projeto Resgate faz parte do compromisso do Globoplay com a preservação da história e da cultura brasileira através do acervo riquíssimo da TV Globo, constituído por obras que refletem a nossa sociedade em diferentes épocas. Além disso, o projeto aproxima ainda mais a plataforma do público, ativando a memória afetiva dos fãs de novelas e despertando o interesse e curiosidade das novas gerações”, afirma Flavio Furtado , gerente de programação do Globoplay . Flavio adianta que títulos como Pecado Rasgado, Ciranda de Pedra e Começar de Novo estão confirmados para publicação pelo projeto ainda este ano.

O sucesso do Resgate é tão grande que o Globoplay lançou dois projetos derivados: um deles é o Originalidade, que atualiza as obras clássicas já disponíveis no catálogo com melhores resoluções, aspecto original e com todas aberturas e vinhetas.

O outro, lançado em janeiro deste ano, é o Fragmentos , onde são publicadas novelas dos anos 1970 e 1980 que possuem de dois até 20 capítulos preservados no acervo .

“Essa iniciativa envolve diversas áreas do ecossistema de mídia da Globo, incluindo times de Pesquisa, Tecnologia, Criação, Comunicação, Marketing, Memória Globo e Acervo, num longo e complexo trabalho de pesquisa e recuperação de mídias, refletindo a cultura colaborativa da empresa e reforçando o compromisso do Globoplay com a memória e valorização do audiovisual brasileiro”, complementa Flavio Furtado .

Confira abaixo o ranking de novelas do Projeto Resgate mais consumidas na plataforma desde 2020:

Top 15 Novelas :

1º Chocolate com Pimenta

2º Mulheres de Areia

3º Mulheres Apaixonadas

4º O Clone

5º Tieta

6º América

7º Laços de Família

8º A Viagem

9º Renascer (1993)

10º Alma Gêmea

11º Páginas da Vida

12º Cabocla

13º Duas Caras

14º Paraíso Tropical

15º Vale Tudo