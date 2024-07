Reprodução/Instagram Jennifer Lopez comemora aniversário de 55 anos com festa luxuosa e sem Ben Affleck

O aniversário de Jennifer Lopez aumentou os rumores da separação de Ben Affleck. A cantora comemorou os 55 anos com uma festa luxuosa com o tema de Bridgerton, mas a ausência do ator chamou a atenção.

Nas redes sociais, a artista dividiu com os seguidores vídeos e fotos da celebração, que contou com carruagem, orquestra e danças coreografadas assim como na série da Netflix.

Assim como as debutantes, JLo usou dois vestidos e ainda soltou a voz para os convidados.

Jennifer também publicou um texto para agradecer aos fãs que a acompanham desde o início da carreira. A cantora posou para uma sequência de fotos casuais em casa e de pijama.

Os rumores do fim do casamento

A crise no casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck está sob os holofotes há meses, boatos apontam que os dois estão lutando para manter o casamento. No entanto, fontes ligadas ao casal afirmam constantemente que não há mais salvação e que o casamento teria acabado há meses .

Os rumores sobre a separação ganharam força em maio, depois que o autor não compareceu a eventos de divulgação de trabalhos de J-Lo e, em especial, o tapete vermelho do Met Gala, que ela copresidiu este ano.

A cantora comemorou os 55 anos com uma festa luxuosa com o tema de Bridgerton Reprodução/Instagram A ausência do ator chamou a atenção Reprodução/Instagram A artista dividiu com os seguidores vídeos e fotos da celebração Reprodução/Instagram A festa contou com carruagem, orquestra e danças coreografadas assim como na série da Netflix Reprodução/Instagram JLo usou dois vestidos Reprodução/Instagram Jennifer Lopez soltou a voz para os convidados Reprodução/Instagram Jennifer também publicou um texto para agradecer aos fãs Reprodução/Instagram





