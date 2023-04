Reprodução/Instagram - 03.03.2023 Bárbara Borges e Iran Malfitano curtem piscina com filhos





Bárbara Borges e Iran Malfitano engataram o romance após a participação em "A Fazenda 14" e seguem unidos com as famílias. Neste domingo (2), o casal compartilhou que estava curtindo uma piscina com os filhos.

"Nós dois somos cinco. Amor", afirmou a atriz ao compartilhar o momento de curtição em família. "Muito amor envolvido", comentou o ator, que aparece brincando com as crianças em alguns dos vídeos publicados por Bárbara.





Iran é pai de Laura, de 11 anos, fruto do relacionamento que teve com Elaine Albano. Já Babi teve três filhos com o ex-marido, Pedro Delfino, Martin, de 8 , e Theo, de 6.

"Ah, que lindos", escreveu o também ex-"A Fazenda" André Marinho nos comentários. Confira abaixo a publicação:





