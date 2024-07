Charly TRIBALLEAU/AFP - Image Press Agency/NurPhoto/AFP Ryan Reynolds dá um alô para Justin Timberlake

Ryan Reynolds celebrou a estreia de seu novo filme, Deadpool & Wolverine, nos cinemas dos Estados Unidos em um evento que aconteceu na última terça-feira (23) em Nova York. Com a presença de diversos famosos, o ator aproveitou para posar ao lado dos integrantes do *NSYNC, que está presente na trilha sonora do filme, o mais famoso do grupo, no entanto, não estava presente.

Em uma foto publicada nos Stories so Instagram, Reynolds aparece ao lado da mulher, Blake Lively, e dos artistas JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone.

"Esses caras tiveram uma participação enorme em fazer de uma sequência específica de Deadpool & Wolverine uma das minhas favoritas de todos os tempos. Não posso agradecê-los o suficiente por sua gentileza, talento e boa camaradagem", escreveu o ator, sem esquecer da ilustre ausência: "Justin Timberlake não está na foto, mas não é menos apreciado".

Lively também compartilhou sua reação ao encontrar com *NSync. "Ninguém jamais saberá o que esse momento significou para mim. Ninguém. Nunca. Eu estou vivendo em uma simulação”, escreveu a atriz.

“Minha cara entrega que sou o ser humano mais feliz de todos”, completou a atriz, que agradeceu ao marido por ser o “mais romântico de todo o planeta”.

Justin Timberlake não compareceu ao evento por estar em viagem pela Europa com sua turnê “The Forget Tomorrow”. Deadpool & Wolverine estreia oficialmente nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (25).

JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone, do NSync, em foto com Blake Lively e Ryan Reynols Reprodução/Instagram Ryan Reynods compartilha agradecimento a artistas Reprodução/Instagram Blake Lively comemora encontro com NySync em evento de Deadpool & Wolverine Reprodução/Instagram