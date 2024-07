Solange Frazão: Modelo e personal trainer, famosa nos anos 90 por seus programas de fitness e vida saudável Reprodução

Thaís Carla: Dançarina conhecida por seu ativismo pela inclusão e diversidade corporal Reprodução

Tatiane Melo: Ex-esposa do ex-BBB Babu Santana Reprodução

Valentina Bandeira: Atriz e influenciadora digital Reprodução

Sidney Sampaio: Ator conhecido por suas atuações em novelas da TV Globo Reprodução

Sheilla Castro: Ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, com uma carreira repleta de títulos e polêmicas Reprodução

Rodrigo Godoy: Ex-marido de Preta Gil Reprodução

Reynaldo Gianecchini: Ator renomado, atualmente em cartaz com o musical "Priscilla: a Rainha do Deserto" Reprodução

Nana Gouvêa: Atriz brasileira que vive nos Estados Unidos, conhecida por suas atuações em novelas e filmes Reprodução

Ricardo Costa: Ex-integrante do grupo Polegar e ex-participante da "A Grande Conquista 2" Reprodução

Mulher Pera: Modelo e empresária, ex-estrela do progama "Fadinha do Brasil" Reprodução

MC Negão da BL: Influenciador digital e ex-participante da "Ilha Record" Reprodução

MC Don Juan: Cantor de funk Reprodução

Matheus Novinho: Influenciador digital e ex-participante do "De Férias Com o Ex" Reprodução

Maria Melilo: Ex-BBB e campeã da 11ª edição, também conhecida por trabalhos como modelo Reprodução

Júlia Gomes: Cantora e atriz, também ex-Chiquitita, conhecida por sua voz e atuações desde a infância. Reprodução

Lucas Buda: Ex-particpante do "Big Brother Brasil 24" Reprodução

Gilson Oliveira: Personal trainer e suposto pivô na separação entre Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução

Gustavo Mendes: Humorista e imitador de Dilma Russef Reprodução

Emily Araújo: Vencedora do "BBB 17", influenciadora digital com uma legião de fãs nas redes sociais Reprodução

Cinthia Cruz: Atriz conhecida por seus papéis em "Chiquititas" e "Carrossel", além de participação no reality "De Férias com Ex" Reprodução

Gabriella Rossi: Influenciadora digital e ex-participante da "A Grande Conquista 2" Reprodução

Flor Fernandez: Apresentadora e humorista, conhecida por suas polêmicas durante a passagem pelo SBT Reprodução

Formiga: Jogadora de futebol, considerada uma das melhores do mundo em sua posição Reprodução

Yuri Bonotto: Modelo e ex-bombeiro do programa Eliana Reprodução

Camila Moura: Ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda Reprodução

Markelly Oliveira: Atriz conhecida pelas novelas do Kwai Reprodução

Bruno Cardoso: Palhaço "Sorriso" e ex-participante da "A Grande Conquista 2" Reprodução

Andreia de Andrade: Ex do cantor Nahim e ex-participante do "Power Couple" Reprodução

Guipa: Radialista e ex-participante da "A Grande Conquista 2" Reprodução

Daniel Gozzi Marques: Influenciador digital conhecido como "Filho do Padre" Reprodução