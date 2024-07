Mayra Dugaich Graciele Lacerda anuncia que está grávida de Zezé di Camargo





Graciele Lacerda revelou como enfrenta os comentários negativos e os haters durante uma fase muito especial de sua vida: a gestação do primeiro filho com o sertanejo Zezé Di Camargo, de 61 anos. A influenciadora digital mencionou ter desenvolvido habilidades para lidar com essas situações, além de contar com uma equipe que "filtra" suas redes sociais.

"Hoje aprendi [a lidar], sou bem tranquila em relação a isso. Eu consigo ignorar, leio pouco, tenho pessoas que fazem um filtro no meu Instagram. Diante disso, quando vejo, é pouca coisa. E consigo passar por cima disso de boa", explicou, falando sobre amadurecimento: "A gente aprende, amadurece, aprende a lidar com isso", contou em entrevista ao portal Quem.

"É mais a questão do outro, não de mim, o problema não está em mim. Quando a gente vai falar de outra pessoa, que a gente joga coisa ruim ou deseja coisa ruim para outra pessoa, está saindo do coração daquela pessoa, então o problema é dela, o problema é que o coração dela está sujo, e não o meu." Sua fé desempenha um papel vital em sua vida, especialmente em momentos de adversidade. Criada na igreja, ela sempre acreditou no poder da oração e da conexão com Deus.

"Do ano passado para cá, eu passei por um momento difícil, que eu apeguei mais ainda, me fortaleci mais ainda em Deus, mais na minha fé. E foram acontecendo muitas coisas na minha vida, muitas bênçãos, muitas situações que me fizeram ficar ainda mais apegada a Deus, acreditar ainda mais que Deus é maravilhoso e que ele cuida de tudo."

"Deus ouve conversa que a gente não ouve, Deus conhece o coração de cada um. Então nada é melhor que deixar nas mãos dele. Então você vai, faz a sua parte, vive a sua vida, e ele cuida do resto."