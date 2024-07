Reprodução/Instagram Val Marchiori curte passeio de luxo em meio aos boatos de crise financeira; fotos

A socialite Val Marchiori impressionou os seguidores nesta quarta-feira (24) ao surgir em um passeio de lancha. A publicação acontece um dia após a imprensa noticiar que ela está vendendo um bolsa rara de luxo pela metade do valor. A ex-participante do "Mulheres Ricas" estaria com dívidas e problemas na Justiça devido a inadimplência.

No Instagram, entretanto, Val Marchiori estaria ignorando as polêmicas recentes. A empresária compartilhou um álbum de fotos, em que posa curtindo a área externa de uma lancha de luxo.

"Hellooo #amoavida #bomserfelizcomamor", dedicou na legenda, mencionando o companheiro Amilton Augusto.

Nos comentários, internautas duvidaram da crise financeira da socialite. "Adorooo, elas que lutem com os boatos! Helloooooo, ela é tendência", escreveu um seguidor. "Dizem que ela tá na pior…. Se isso é estar na pior", adicionou outro.

Val Marchiori curte passeio de lancha Reprodução/Instagram Val Marchiori curte passeio de lancha Reprodução/Instagram Val Marchiori curte passeio de lancha Reprodução/Instagram Val Marchiori curte passeio de lancha Reprodução/Instagram Val Marchiori curte passeio de lancha Reprodução/Instagram Val Marchiori curte passeio de lancha Reprodução/Instagram





Em meio à crise, Val Marchiori coloca à venda bolsa de luxo pela metade do preço

A socialite Val Marchiori parece estar tentando solucionar os problemas financeiros. Nesta terça-feira (23), foi divulgado que a ex-participante do reality "Mulheres Ricas" colocou à venda uma bolsa de luxo por R$ 50 mil, aproximadamente a metade do preço de uma nova do mesmo modelo.

A empresária está vendendo a bolsa Hermès Birkin 40, um verdadeiro item de luxo que pode chegar a custar R$ 100 mil. A peça está sendo anunciada pelo valor de R$ 49.990,00 à vista, em um brechó online especializado em grifes. A loja também diz aceitar parcelamento, mediante ao ajuste do preço para R$ 55.544,44.

Segundo o colunista da Contigo! Gabriel Perline, Val Marchiori está com problemas na justiça envolvendo dívidas que acumulou com as empresas dela. Inclusive, a socialite estaria inadimplente com a escola dos filhos e teria tido até um apartamento anunciado em sites de leilão.