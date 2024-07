Mayra Dugaich Graciele Lacerda anuncia que está grávida de Zezé di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda e o seu marido, o cantor Zezé Di Camargo, entraram com um processo de R$ 200 mil por danos morais contra a influencer Vanessa de Oliveira. Na ação, eles alegam que ela usou seus nomes indevidamente no curso "Segredo das Amantes".

Os advogados de Graciele e Zezé conversaram o Estadão. Segundo a defesa do casal, Vanessa teria mencionado que eles estariam envolvidos em "um dos maiores escândalos de traição", o que consideram uma mentira prejudicial à sua imagem. "A Sra. Vanessa, além de mentir descaradamente, utiliza de maneira ilícita a imagem dos autores", afirmam.

Em conversa de Vanessa ao Estadão, a especialista em relacionamentos desde 2006 explica que o curso "Segredo das Amantes" não é destinado a ensinar mulheres a se tornarem amantes, mas sim a se protegerem delas. A influenciadora, graduada em enfermagem e com especialização em sexologia, afirmou que só soube do processo através das redes sociais e que ainda não teve acesso aos detalhes do caso.

"São pessoas públicas. A partir do momento em que eles se colocaram na situação de exposição, em momento algum eu ofendi eles. Falei sobre aquilo que todo mundo já sabe: ela foi amante dele por mais de dez anos. [...] Eu não menciono o nome deles no curso. Apenas exemplifiquei o caso deles nas redes sociais", afirma Vanessa.

A sexóloga também abordou o assunto em suas redes sociais, onde afirmou que está sendo processada por "falar unicamente a verdade" sobre o fato de Graciele e Zezé terem sido amantes por mais de dez anos. Ela argumenta que apenas mencionou informações que já são de conhecimento público e não acredita ter agido de forma prejudicial ao casal.

O processo foi movido no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e, inicialmente, foi indeferido pelo juiz, que considerou Graciele e Zezé como "pessoas públicas". A defesa do casal, no entanto, já recorreu da decisão, alegando que a sentença de primeira instância foi equivocada.

