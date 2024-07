Reprodução Luciana Liviero e Giselle Itié

A atriz mexicano-brasileira Giselle Itié é a convidada desta semana do “Fundo do Baú”, programa comandado pela jornalista Luciana Liviero . A atração é exibida nesta quarta-feira (6), às 12h, no canal do YouTube da apresentadora e também no Portal iG.



Giselle é nascida na Cidade do México, mas se destacou no Brasil, onde vive desde os quatro anos de idade. A carreira de Giselle ganhou maior visibilidade em 2009, quando interpretou a protagonista Bela na telenovela "Bela, a Feia" da RecordTV. No ano seguinte, expandiu sua atuação para o cinema internacional ao participar do filme "Os Mercenários", contracenando com Sylvester Stallone.

A atriz se mudou ao Brasil com a família após o devastador terremoto de 1985 na Cidade do México. Ela acabou optando pela carreira na atuação, chegando a enganar seu pai para estudar teatro na Televisa no México. Aos 18 anos, fez sua estreia na minissérie "Os Maias" da Globo, onde interpretou a personagem Lola.

Ela também participou de produções como "Pícara Sonhadora" no SBT e "Esperança" na Globo, além do sucesso de bilheteria "Os Dez Mandamento: O Filme", da Record TV.

Na vida pessoal, Giselle teve relacionamentos públicos com vários colegas de profissão, incluindo os atores Caio Junqueira, Emilio Dantas e Guilherme Winter. Em 2020, deu à luz seu primeiro filho, Pedro Luna, fruto de seu relacionamento com Winter.

