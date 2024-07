Reprodução Em meio à crise, Val Marchiori coloca à venda bolsa de luxo pela metade do preço

A socialite Val Marchiori parece estar tentando solucionar os problemas financeiros. Nesta terça-feira (23), foi divulgado que a ex-participante do reality "Mulheres Ricas" colocou à venda uma bolsa de luxo por R$ 50 mil, aproximadamente a metade do preço de uma nova do mesmo modelo.

A empresária está vendendo a bolsa Hermès Birkin 40, um verdadeiro item de luxo que pode chegar a custar R$ 100 mil. A linha é alvo de desejo de diversas personalidades da mídia, incluindo Kim Kardashian.

A peça de Val Marchiori está sendo anunciada pelo valor de R$ 49.990,00 à vista, em um brechó online especializado em grifes. A loja também diz aceitar parcelamento, mediante ao ajuste do preço para R$ 55.544,44.

De acordo com o colunista da Contigo! Gabriel Perline, Val Marchiori está com problemas na justiça envolvendo dívidas que acumulou com as empresas dela. Inclusive, a socialite estaria inadimplente com a escola dos filhos e teria tido até um apartamento exposto em sites de leilão.

