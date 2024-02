Reprodução Kim Kardashian é detonada por vender bolsa suja por R$ 345 mil

A influenciadora Kim Kardashian abriu o closet e decidiu fazer um bazar com itens usados. Entretanto, a empresária virou alvo de críticas após anunciar uma bolsa de luxo suja por R$ 345 mil. A peça é classificada como rara e leva couro de crocodilo.



A bolsa Hermès Birkin é um dos itens de luxo disputado entre as celebridades. A colocada à venda por Kim Kardashian é tida como rara, sendo fabricada com couro de crocodilo cinza fosco.

No site da família Kardashian, o adereço aparece listado como "em boas condições". Apesar disso, é possível notar o desgaste devido ao uso. "Alguma descoloração nas alças e nos cantos inferiores, e pequenos arranhões no metal", alerta o site.

Nas redes sociais, a empresária foi criticada por não ter nem reparado as partes danificadas da bolsa. "Isso é tão ridículo. Por que eles não o restauram com a Hermès antes de vender?", apontou um internauta. "Que coragem colocar esse preço com toda a descoloração nas alças e desgaste na parte inferior e nos cantos inferiores….", criticou outro.

O mesmo modelo da bolsa pode ser encontrado em estado de semi-novo por US$ 120.875 (R$ 595,9 mil).