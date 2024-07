Reprodução Mulher de Cristiano Ronaldo aposta em vestido transparente e encanta a web

A influenciadora Georgina Rodríguez impressionou em uma nova atualização nas redes sociais, onde aparece com um vestido transparente e decotado. As imagens foram publicadas em um álbum no perfil dela no Instagram.



Nas novas fotos, a estrela do reality show da Netflix "Soy Georgina" veste um vestido que deixa o colo à mostra, de comprimento longo e feito com um tecido de textura. O modelo, na cor bege, também chama atenção devido à transparência.

A modelo adotou como cenário das fotos a área externa da mansão que mora com os filhos e o jogador do Al Nassr. O local é repleto de verde, com pequenos arbustos e coqueiros.

Nos comentários, não faltaram elogios para a produção da influenciadora. "Está deslumbrante, esse vestido é tudo em você", elogiou uma seguidora. "A mais linda! Amei o look bege", escreveu outra. "Que mulher perfeita", adicionou um terceiro.

A influenciadora e o jogador de futebol são responsáveis pela criação dos filhos Cristiano Ronaldo Jr., nascido em 2010, dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos em 2017, de Alana Martina, nascida em 2017 também, e da caçula Bella Esmeralda, nascida em 2022.

