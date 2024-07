Reprodução/Instagram Thommy Schiavo: vídeo indica que ator estava embrigado antes de cair da sacada

Imagens de segurança exibiram os últimos momentos de Thommy Schiavo, antes de se desequilibrar e cair de uma altura de 4 metros. O intérprete de Zoinho, em Pantanal, morreu no sábado (20) na quitinete onde ele morava, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. O corpo foi encontrado no dia seguinte.

As imagens, obtidas pelo MT Play, mostram Thommy andando na sacada, até que ele se deita no chão por alguns minutos. Ao se levantar com dificuldade, ele segue pelo corredor, tenta abrir a porta de uma das quitinetes, mas sem sucesso. O vídeo ainda mostra quando ele volta para a sacada, se desequilibra e cai.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que beberam com o ator momentos antes do acidente em uma loja de conveniência próxima à casa. "A vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", disse a DHPP em nota.

Homenagens dos amigos

José Loreto, Silvero Pereira, Renato Góes e outros atores que trabalharam com Thommy Schiavo nas gravações de Pantanal, em 2022, prestaram homenagens ao ator nas redes sociais.

"Foram 20 anos de caminhada, às vezes juntos e muitas vezes distantes, porém com uma torcida, uma irmandade sempre intocável. Seu coração puro, seu olhar de criança com sabedoria de um ancião. Sua gentileza, seu sorriso de dentinhos separados. Você ensinou muito esse granfino aqui, seu caipira”, escreveu Loreto, que conheceu Schiavo quando os dois estudavam teatro.

“Te levo comigo em todas as artes. Te dedico todo mundo rural que habita em mim. Cada canção sertaneja, cada sorriso largo e espontâneo meu, tem um pedaço seu. Te amo e tenho a paz de ter te falado isso inúmeras vezes. Seu legado está em mim, nos seus amigos, na sua família e na sua filha.”

Silvero Pereira escreveu: "Um grande parceiro de cena. Você era sempre muito cuidadoso com todos e sempre disposto a ajudar, a colaborar. Muito triste, chocado com o que aconteceu! Que sua família receba meu forte abraço. Grande amigo e grande colega de profissão."

Renato Góes, que viveu José Leôncio na primeira fase de Pantanal, agradeceu os momentos com o amigo. "Saiba que estaremos sempre cuidando da pequena Lara, sempre. Te amo, meu irmão. Sua alegria nunca será esquecida. Descanse em paz. Um beijo de muito carinho em toda a família e amigos. Um abraço de conforto à minha amiga Angra, muita força e muita luz pra você!".

