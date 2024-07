Reprodução David Banda e Madonna

David Banda, de 18 anos, um dos filhos da Rainha do Pop, Madonna, de 65 anos, tornou-se o centro de uma polêmica após o tabloide The Sun afirmar que ele estaria vivendo nas ruas e passando fome. Tudo começou após David comentar que ele e sua namorada estavam enfrentando dificuldades para se alimentar, o que gerou grande repercussão.

Respondendo às preocupações, David usou o Instagram para esclarecer a situação. "Para todos os interessados, minha mãe me apoia e sempre me apoiou. Estou muito feliz com a minha vida e não estou morando na rua ou passando fome. Por favor, parem de se preocupar, tudo está bem", afirmou ele. David também destacou que, embora ele e Madonna tenham colaborado no passado, atualmente não estão trabalhando juntos em nenhum projeto.

David recentemente deixou a casa de Madonna e se mudou para o bairro do Bronx, em Nova York, onde vive com sua namorada, a modelo Maria Atuesta, de 21 anos. Esta mudança fez parte de sua busca por independência e novas experiências de vida.

Segundo o The Sun, David estaria dando aulas de violão para se sustentar e, em momentos de aperto financeiro, recorrendo a buscar restos de comida. "É adorável vivenciar que são nove horas da noite, estou com fome, percebo que não tenho dinheiro suficiente para conseguir comida e busco restos de comida. É divertido ser jovem", teria dito ele ao tabloide, descrevendo a realidade de morar sozinho.

Apesar dos desafios que enfrenta, David deixou claro que está satisfeito com sua vida atual e que sua mãe, Madonna, continua a ser uma figura de apoio. David e Madonna se apresentaram juntos na turnê The Celebration Tour no último ano.



