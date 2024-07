Reprodução Bruna Biancardi toma atitude inusitada para afastar Mavie de doce: 'Ainda não pode'

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores do Instagram nesta terça-feira (23) ao explicar uma atitude inusitada para afastar Mavie de doces. A criança, fruto do relacionamento com Neymar Jr., tem apenas oito meses e não é permitida a comer alimentos com açúcar.



Através da rede social, Biancardi surgiu comendo sorvete no banheiro e explicou a decisão de comer o doce longe da vista da filha.

"Essa sou eu tomando sorvete no banheiro para a Mavie não querer, porque ela ainda não pode. Quem já passou por essa fase de introdução alimentar... Introdução não, né? Porque agora ela tá comendo já faz uns meses", revelou.

"Mas, tudo ela quer, tudo ela quer. Ela vê um chocolatinho, [a gente] tem que sair correndo", detalhou Biancardi.

Fruto do noivado entre a influenciadora e o jogador do Al-Hilal, Mavie nasceu em outubro de 2023. Embora seja filha única por parte da mãe, por parte de Neymar, ela é irmã de Davi Luca e de Helena. Essa última nasceu no dia 3 de julho, fruto de um breve envolvimento do atleta com a modelo Amanda Kimberly.

Neymar e Biancardi surgem em clima de romance e reforçam reconciliação

Bruna Biancardi e Neymar Jr. surgiram em clima de romance nesta terça-feira (23), em uma publicação no Instagram. A nova atualização da dupla chega para reforçar os rumores de reconciliação após um período conturbado no relacionamento.

Na rede social, Neymar Jr. e Biancardi posaram lado a lado com a presença de Mavie, de quase um ano, fruto do romance entre a influenciadora e o atleta.

Ao que indica, a modelo acompanhou o jogador do Al-Hilal para mais uma temporada na Arábia Saudita, onde ele se prepara para retomar as atividades dentro de campo.

Neymar e Bruna Biancardi Reprodução Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar e encantam o jogador Reprodução/Instagram Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr Reprodução/Instagram Mavie se divertiu no campo com uma bola de futebol Reprodução/Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Bruna Biancardi ganha buquê luxuoso após Dia dos Namorados; veja valor Reprodução