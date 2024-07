Laís Seguin Katy Perry aproveita as férias após ser jurada do ‘American Idol’

Katy Perry , de 39 anos, e Orlando Bloom, de 47, estão desfrutando de luxuosas férias em família na encantadora Saint-Tropez, na França. O casal foi flagrado em uma praia, onde aproveitaram momentos divertidos ao lado da filha, Daisy Dove, de três anos. As imagens mostram a família brincando na areia, explorando o mar em uma prancha de stand-up paddle e relaxando em um imponente iate.

Perry foi vista usando um chapéu de palha e óculos escuros para se proteger do sol, vestindo um biquíni roxo molhado e sapatilhas específicas para a praia. As fotos capturaram a alegria e descontração do trio durante as férias. Após encerrar sua participação como jurada no programa American Idol, Katy tem se dedicado a passar tempo com a família.

Além de Saint-Tropez, o casal também curtiu dias de descanso na ilha italiana da Sardenha, localizada no Mar Mediterrâneo. Em maio, Katy Perry finalizou sua participação como jurada do American Idol após sete temporadas. A saída da cantora se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com seu nome figurando nos trending topics do X, antigo Twitter.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)

Katy Perry revela bastidores de Woman’s World e inspirações

Katy Perry deu aos fãs uma visão exclusiva dos bastidores de seu mais recente videoclipe, Woman’s World . A cantora compartilhou imagens no Instagram, explicando as inspirações por trás do visual empoderador feminino que permeia o clipe. Desde o lançamento na quinta-feira (11), o videoclipe gerou discussões, com alguns críticos sugerindo que a produção tentava se posicionar como um hino feminista.

No clipe, Katy aparece vestida como uma garota pin-up, trabalhando em um canteiro de obras até ser atingida por uma bigorna. Em seguida, ela surge em um mundo apocalíptico liderado por mulheres, onde causa caos divertido com suas companheiras. Sobre o vídeo, Katy comentou: “Estamos apenas nos divertindo, sendo um pouco sarcásticos. É muito pastelão e direto”.

A primeira metade do vídeo inclui dançarinas de biquíni, Katy bebendo uísque e cenas cômicas, como fingir usar mictórios. Katy explicou que essa abordagem exagerada é uma forma de criticar e ao mesmo tempo subverter o olhar masculino.

“Com esse set, é como se disséssemos: ‘Não estamos falando do olhar masculino, mas estamos realmente falando do olhar masculino’, e estamos exagerando tudo isso. Depois, sou esmagada, o que representa uma reinicialização – tanto para mim quanto para minha ideia do divino feminino. Isso nos leva a um mundo totalmente diferente”, acrescentou a cantora.