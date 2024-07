Reprodução/Instagram Irmã diz que Davi usou foto de termômetro da web e explica: 'Nunca teve acesso à internet'

Uma polêmica envolvendo Davi Britto voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (23). A irmã do campeão do BBB 24 admitiu que ele pegou a imagem de um termômetro da internet para dizer que estava doente.

Nos Stories do Instagram, o baiano publicou a foto, declarando que estava com febre de 38.6ºC, que supostamente teria sido acusada pelas novas tatuagens.

"Ele estava com febre e não sabia dizer como dizer na internet que estava doente. Então, ele pegou o termômetro e postou com o grau certinho que ele estava. Foi uma forma de se expressar", disse Raquel, em entrevista a Chico Barney.

Na sequência, ela defendeu o irmão. "Davi nunca teve acesso à internet. A única pessoa que tinha acesso era eu. A minha família está tendo acesso agora. Davi não gosta que ninguém o veja doente. Ele estava realmente com febre. Fui ao hospital com ele fazer exames".

A polêmica ainda gerou mais burburinho já que Davi precisou cancelar o encontro que teria com a musa do Boi Garantido Tamires Assis , que saiu de Manaus para visitá-lo.

Com a revelação da foto falsa, Tamires terminou o relacionamento que tinha acabado de começar com Davi.

