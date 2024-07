Reprodução/Instagram Isabelle Nogueira

Isabelle Nogueira passou por uma situação inusitada durante uma viagem nesta terça-feira (23), já dentro do avião, uma comissária de bordo a alertou que ela poderia ter pegado a mala errada no momento antes do embarque.

"Eu simplesmente estava no avião e veio a aeromoça e perguntou se a mala que eu tinha pego era a minha mesmo e disse que sim. E ela ‘tem certeza que é sua?. Todo mundo sentado. E pediram para eu abrir a mala para conferir e não era a minha, era de outra pessoa. Fiquei arrasada", disse a dançarina.

"Égua da luta! Alguém ficou sem a mala e eu fiquei sem as minhas coisas. Até que corremos para encontrar a pessoa e trocamos de mala. E eram idênticas. Peguei, não conferi e achei que era a minha", destacou.

Isabelle Nogueira pega mala errada em aeroporto e passa perrengue para devolver pic.twitter.com/TjusVmaG3m — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 23, 2024

Após a correria, a cunhã-poranga do Boi Garantido conseguiu reenbarcar e seguir em sua viagem para encontrar o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral. Em outro vídeo, ela mostra o momento de troca das malas, “A mesminha, idêntica”.



Isabelle Nogueira troca mala errada em aeroporto pic.twitter.com/38yItnH27H — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 23, 2024