Reprodução: Instagram Trancista fez procedimento estético na região da papada do rosto

A ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Leidy Ellin afirmou nesta terça-feira (23) que recebeu um convite para integrar o elenco da "A Fazenda", mas que recusou. A ex-sister esclareceu o motivo ao responder uma cainha de pergunta em seu Instagram.

Leidy revelou que, apesar do interesse dos fãs em vê-la no novo reality, ela não se sentia preparada psicologicamente para enfrentar mais um confinamento tão cedo. "Eu recebi o convite da Fazenda, só que eu não vou por motivos psicológicos, gente. Eu não estava bem", explicou.

Leidy Elin revela o motivo de ter negado o convite para participar de #AFazenda :



“Tomara que mais na frente vocês possam me ver lá, de fazendeira, mas esse ano não por motivos psicológicos.”

pic.twitter.com/YvSQReHLnI — Central Reality (@centralreality) July 23, 2024

A ex-BBB mencionou que seu afastamento recente das redes sociais foi devido a questões de saúde mental. Ela compartilhou que estava em um processo de recuperação e acompanhamento psicológico, o que a impossibilitou de aceitar o convite para a Fazenda. "Primeiro, precisamos tratar da nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde mental e física, para depois tentar qualquer outra coisa", afirmou.

Segundo Leidy, muitos amigos e seguidores pediam para que ela participasse do reality rural. Entretanto, ela ressaltou que, no momento, sua prioridade é o bem-estar mental. Ela expressou a esperança de que, no futuro, possa estar mais preparada para participar de outro reality show e atender às expectativas de seu público. "Tomara que mais na frente vocês possam me ver lá, né, como fazendeira na Fazenda, mas esse ano não vai dar por motivos psicológicos", completou.

Leidy revelou ainda que havia recebido convites para dois realities este ano, mas preferiu se afastar para focar em sua recuperação. A ex-sister agradeceu o apoio constante de seus amigos, familiares e seguidores, que têm sido fundamentais em seu processo de melhora. "Agora estou melhorando. Estou com meus amigos, minha família, meu coração me apoiando como sempre", disse.

Leidy é categórica em dizer que não descarta a possibilidade de participar de novos realities no futuro, mas que, por enquanto, sua prioridade é se fortalecer mental e fisicamente. "Vou deixar as respostas sempre abertas", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp