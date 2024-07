Reprodução Instagram Tamires Assis e Davi Brito

A modelo Tamires Assis, ex-affair do campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito , desabafou nesta segunda-feira (22) sobre o antigo amado. Em áudio vazado, a musa do Boi Garantido disse ter se sentida usada pelo ex-motorista de aplicativo, o chamou de narcisista e confidenciou como é a rotina do ex-BBB.



"Até uns dias atrás, eu tinha minha paz. Sempre quis crescer de acordo com meu trabalho, minha arte, minha cultura… Nunca quis expor a minha vida. Mas hoje eu fui entender o jogo do Davi, que ele quis me usar", afirmou.

Tamires Assis apontou que quis melhorar a imagem dele no norte do país. "Ele é muito cancelado aqui no Amazonas, ele quis me usar para ter uma recepção menos ruim, mais legalzinha. Então ele usou toda essa situação. Desde o São João da Thay veio se aproximando, fazendo essas coisas, porque se dependesse de mim, ele sempre soube que eu não queria expor nada."

Musa do Garantido declarou que o ex-BBB é narcisista. "Depois que eu fui entender o porquê ele tava querendo fazer tanta exposição com a minha imagem. Além dele ser um cara narcisista, porque ele vai e descarta a vítima dele depois que ele tem tudo o que ele quer… Enfim, é uma coisa muito pesada, muito bizarra, isso tudo o que aconteceu", disse em um áudio obtido pelo jornalista Erlan Bastos.

Além disso, a dançarina diz que espera que Davi "pague" pelo que vem fazendo. "Daqui a pouco ele vai fazer outra merda e vão me esquecer, pelo menos assim eu espero, porque eu quero minha paz. Esse cara me usou, da maneira que ele precisava me usar e eu espero que ele pague por tudo isso que ele está fazendo".

Segundo Tamires, o campeão do 'BBB 24' teria uma rotina "horrível", sem fazer nada em casa o dia inteiro e buscando formas de gerar engajamento. "A vida dele já é tão horrível, pelo que eu percebi, o pouco que a gente conviveu… Ele me ligava de dia, de tarde e de noite, ligava de vídeo e a vida dele era um tédio, ele não fazia nada, não sai de casa para nada".

Para a dançarina, ele está "desorientado" e fica buscando formas de se aparecer: "[Davi] Fica horas e horas em casa sem fazer nada, desorientado, procurando alguma coisa para fazer e para aparecer, para ficar sempre na mídia. Porque essa é a intenção dele, mas ele só faz besteira".

Ela crava que não quer mais se relacionar com o campeão do BBB 24 e que foi "odiada de graça por pessoas por estar perto dele". "Preciso desvincular minha imagem da imagem dele urgente. Tentei ajudá-lo, fazer ele enxergar certas coisas, só que ele é uma pessoa cabeça dura e não tem nada a ver comigo", finalizou.

Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp