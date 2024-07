Reprodução Instagram Tamires Assis e Davi Brito

Pelo jeito, a relação do campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, e da musa do Boi Garantido Tamires Assis chegou ao fim. Após o ex-motorista de aplicativo de 21 anos cancelar seu encontro com manauara, eles deixaram de se seguirem nas redes sociais.

Davi usou as redes sociais na última terça-feira (16) para dizer que estava doente e postar uma foto falsa de um termômetro para alegar que estava com febre aos fãs. A mesma foto ele teria enviado à musa, cancelando o encontro que teria com ela em Salvador. Entretanto, Tamires já estava no aeroporto, mais especificamente em uma escala em Brasília, para ir visitar o amado. A morena teve que voltar para Manaus.



Nos Stories do Instagram, Tamires disse: "Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro”.

“Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que eu estava imaginando que eu ia viver e conhecer, mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento”, acrescentou.

Em uma entrevista ao Gshow, a musa afirma que chegou a dar a ideia de cuidar dele para se recuperar, mas que ele teria dito que não queria a receber daquela forma. Ela ainda nega que tenha interesse em um relacionamento com o ex-BBB após o ocorrido.

"A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, para ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp