A cantora e drag queen Pabllo Vittar aproveitou o final de semana para comemorar o sucesso do single "Alibi", música que viralizou com uma trend nas redes sociais. A artista publicou um vídeo em que ela aparece em uma festa com amigos. Mas um detalhe chamou atenção: Pabllo estava aos beijos com um homem.



A cantora estava dando um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico Chameleo. Na publicação, Pabllo escreveu: "Dump de dias felizes". O amante misterioso logo comentou: "Tinhamu". Eles já trabalharam juntos em algumas faixas, como frequente(mente) e TOKYO.

Nos comentários, os seguidores ressaltaram o beijo de Pabllo. Um seguidor escrever: "Gente, o beijão que a Pabllo deu no Chameleo, meus pais". Outro completou: "A Pabllo postando um vídeo dando o maior beijão no Chameleo (risos), meu Deus".

O artista independente Chameleo iniciou como cantor em 2014. Seu nome é formado pela união de seu próprio nome, Leo, com a paixão por répteis, representada pelo “camaleão”. Ele já teve parcerias com outros cantores, como Carol Biazin, Johnny Hooker e Konai.

