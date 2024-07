Reprodução Modelo convida parente de Neymar para ser madrinha da filha recém-nascida; veja quem

Nesta sexta-feira (19), o público conheceu Helena, a terceira filha de Neymar, fruto da relação com a modelo Amanda Kimberly. Além das primeiras fotos da herdeira, também foi revelado identidade da madrinha da bebê recém-nascida. A escolhida foi Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol.

A informação foi divulgada pela própria influenciadora, que, através do Instagram, compartilhou o convite que recebeu para ser a 'dinda' de Helena.

Sem dar muitos detalhes, Rafaella publicou uma foto do pé da recém-nascida e na sequência um envelope com o termo 'dinda' estampado. Na legenda, a influenciadora colocou a data do nascimento da herdeira, dia 3 de julho.

A escolha não surpreendeu os internautas, uma vez que a amizade de Rafaella Santos e Amanda Kimberly já era de conhecimento do público. De acordo com o Portal Leo Dias, Rafaella apoiava o envolvimento da modelo com o irmão.

Mais cedo, Neymar Jr. surpreendeu os seguidores ao compartilhar pela primeira vez registros do rosto da bebê. O jogador de futebol assumiu a paternidade de Helena após a gestação inesperada e repleta de especulações.

Vale destacar que, em outubro de 2023, o craque deu boas-vindas a Mavie, fruto do planejamento familiar dele com a ex-noiva Bruna Biancardi. Na época, ele e a influenciadora já haviam anunciado o término do relacionamento.

Ao que tudo indica, a relação com Amanda Kimberly acontece no período de afastamento de Neymar e Biancardi. Atualmente, o casal demonstra estar dedicado na reconciliação e restauração do noivado.

Neymar e Davi Luca no nascimento de Helena Reprodução Neymar mostra terceira filha, Helena Reprodução/ Instagram Rafaella mostra pé de Helena Reprodução Rafaella mostra convite para ser madrinha de Helena Reprodução Neymar mostra terceira filha, Helena Reprodução/ Instagram Davi Luca, primogênito de Neymar, com Helena no colo Reprodução/ Instagram Neymar e Davi Luca assistindo ao nascimento de Helena Reprodução Nadine Gonçalves assistindo ao nascimento da neta Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra Helena pela primeira vez Reprodução/Instagram Modelo agradeceu equipe médica que realizou o parto de Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra bastidores do parto de Helena Reprodução/Instagram Helena, filha de Neymar, acomodada no bebê conforto Reprodução/Instagram