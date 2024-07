Reprodução Modelo mostra Neymar assistindo nascimento da filha Helena: 'Minha rede de apoio'

Duas semanas após o nascimento de Helena, Amanda Kimberly publicou pela primeira vez registros do parto da herdeira nesta sexta-feira (19). Em uma das fotos da maternidade, Neymar aparece companhado do primogênito Davi Luca, da irmã Rafaella Santos e da mãe Nadine Gonçalves.

Na publicação, a modelo destacou que as pessoas que aparecem na foto fazem parte da rede de apoio dela. "Obrigada por tudo! Deus e vocês", enfatizou.

Pouco tempo após a publicação de Amanda, Neymar também se manifestou, compartilhando com os seguidores registros da filha recém-nascida. O jogador foi quem mostrou o rosto da bebê pela primeira vez. A criança nasceu no dia 3 de julho, em um hospital da capital paulista.

Paternidade assumida

De acordo com o Portal Léo Dias, o craque decidiu registrar a bebê como filha dele logo após o nascimento. A reportagem revelou os documentos de registro civil, em que consta o nome de Neymar e Amanda Kimberly como pais da criança.

A recém-nascida Helena se junta a Davi Lucca, fruto do envolvimento do atleta com Carol Dantas, e a Mavie, filha com Bruna Biancardi, na lista de herdeiros de Neymar Jr.

