A família de Endrick voltou a ser assunto nas redes sociais devido a um vídeo do aniversário de 18 anos do atleta. O atleta ganhou uma festa intimista na Espanha e uma cena chamou a atenção dos internautas.

Enquanto cortava o primeiro pedaço do bolo, para entregar para o irmão mais novo, Noah, o menino tentou impedir Endrick de entregar o segundo pedaço para a namorada, Gabriely Miranda.

Noah pede para o mais dar o doce para a mãe, Cíntia Ramos, com quem a influenciadora já viveu alfinetadas .

Nas redes sociais, os internautas relembrar as polêmicas envolvendo Gabriely e a sogra. "O irmão é esperto", "Como é possível uma criança ser mais inteligente", "Tentando evitar a Terceira Guerra Mundial", disseram alguns.

Vale lembrar que a namorada e a mãe de Endrick tiveram um climão durante a participação no Conversa com Bial sobre a ida da jovem para a Espanha, onde o craque passará a atuar como membro do Real Madrid.

Um trecho do programa ganhou destaque nas redes sociais. Nele, a matriarca Cíntia Ramos aponta que o filho de 17 anos e a nora Gabriely, de 21, estão muito novos para casar e justifica que eles têm "muita coisa pela frente".

No aniversário de Endrick, o irmão do jogador tentou impedir que ele desse o segundo pedaço de bolo para a namorada, Gabriely.



“Dá pra mãe:”, pediu o irmão. pic.twitter.com/xh9IuOPC1x — Africanize (@africanize_) July 22, 2024





