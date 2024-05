Reprodução Mãe de Endrick toma atitude polêmica contra nora após climão na Globo

A relação de Cíntia Ramos e Gabriely Miranda parece estar enfrentando algumas dificuldades! Após protagonizarem um climão no programa "Conversa com Bial", a mãe do jogador de futebol Endrick decidiu excluir a nora da fotografia publicada nas redes sociais.

Através do Instagram, Cíntia publicou fotos da família do garoto de 17 anos no programa do jornalista Pedro Bial. No entanto, nas 4 fotos compartilhadas, Gabriely Miranda não aparece em nenhuma delas.

"Vivi um momento de imensa gratidão e orgulho ao assistir meu filho no programa @conversacombial. A emoção que senti ao vê-lo compartilhando sua trajetória e experiências foi indescritível. Ver seu esforço e dedicação sendo reconhecidos publicamente é um dos maiores presentes que uma mãe pode receber. Meu coração transborda de alegria", dedicou na legenda.

Diante disso, internautas compararam as fotos divulgadas pela Globo e as compartilhadas por Cíntia Ramos. A conclusão é que a matriarca optou por cortar Gabriely Miranda de um dos registros.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a escolha da mãe de Endrick. "Intuição de mãe é muito forte. Só entendemos quando nos tornamos uma", escreveu uma seguidora de Cíntia. "Minha mãe sempre diz: não há ninguém nesse mundo que deseje mais sucesso a você, do que sua mãe. Vocês merecem!", parabenizou outra.

Apesar dos elogios, a mãe do atleta também recebeu algumas críticas. "Pode ser difícil ver o filho crescer e se tornar um HOMEM. Mas é preciso respeitar as escolhas dele. Filho não é propriedade e que bom ele tem alguém ao invés de estar na farra. Não estrague isso", refletiu um internauta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp