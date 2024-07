Reprodução Susana Vieira

Conhecida por não ter papas na língua, Susana Vieira alfinetou publicamente as recentes novelas da Globo, devido ao ritmo mais acelerado e a inserção de publicidade dentro das produções. Segundo ela, já não dá mais para saber quando se está em uma novela ou em uma ação publicitária.

Durante um evento de lançamento do livro de Aguinaldo Silva, que ocorreu na última quinta-feira (18), no Rio de Janeiro, a atriz disse que a novela é muito mais ligava à vida real do que o teatro. “Só que a televisão foi acelerando tanto, que eu já não sei se estou num anúncio das Casas Bahia ou se estou na novela, é tudo uma confusão. Você só vê que é novela das oito porque é um povo de terra, tudo mal vestido".

A atriz continuou: "Está uma grande bagunça no ar entre novela e comerciais. Esse ritmo está deixando a gente estressado. Se alguém dá uma pausa, já cortam a cena. Isso prejudica o trabalho do autor, mas também o do ator."

Outra característica que chama atenção da veterana é a autoestima sempre em dia, e dessa vez não foi diferente. Susana afirmou que não tem arrependimentos em sua carreira, pois “estava tudo na lei” e declarou que costuma ser enaltecida por colegas de profissão.

"Nós fomos libertinos na época da censura, fez o que se quis dentro da lei. A gente não está presa, então foi na lei. Criei meu filho com educação, nunca casei com nenhum diretor, infelizmente… Eu tinha o poder, gosto de saber que o meu poder é minha arte", refletiu a atriz.

"[O diretor] Daniel Filho fala que sou demais, [o autor] Manoel Carlos diz que sou deslumbrante... Eles é que falam que sou maravilhosa, não eu”, completou.