Reprodução/Instagram Camilla de Lucas manda recado para influenciadores que abusam na divulgação de plataformas suspeitas

A ex-BBB Camilla de Lucas perdeu a paciência com influenciadores que divulgam jogos de azar nas redes sociais. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram na sexta-feira (19), a influenciadora soltou o verbo.

“Um monte de link estranho! Todo dia plataforma nova, toda hora plataforma nova. Eu não sei que sistema é esse que gera 10 plataformas por segundo. Porque toda hora que você entra o perfil da pessoa está lá, ‘Plataforma nova!’. A pessoa tá saindo de casa e ‘plataforma nova’. A pessoa vai tomar banho e ‘plataforma nova’”, disparou a produtora de conteúdo.

“A gente já entendeu que você quer divulgar o reino animal. Porr*, mas 10 links em um dia? Disfarça pelo menos! É toda hora plataforma nova, com uns códigos estranhos. Vai devagar!”, aconselhou.

“A Camila representando todos os brasileiros. Ninguém aguenta mais”, escreveu um seguidor no campo de comentários. “Eu fico de cara na coragem de continuarem compartilhando como se realmente fosse um emprego”, comentou outro. “Esse povo já deve tá tocando os céus, com tanta plataforma uma em cima da outra”, escreveu uma terceira.