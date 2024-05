Reprodução/Globo/João Miguel Júnior A apresentadora contou mais detalhes de seu contrato com a emissora

Nesta quarta-feira (15), o programa A Tarde é Sua exibiu uma entrevista com Susana Vieira durante o lançamento de sua biografia Senhora do meu destino. A atriz admitiu que não conseguiria suportar não trabalhar com a Globo e que colocaria fim em sua vida caso isso acontecesse.



Ao ser questionada se trabalharia em outra emissora, a artista foi direta e reta: "Viu, meu amor? Já estou lá em cima, na rua. Eu vou passar para outra emissora? Porque sem desfazer delas lá, eu sou a rainha. Eu não sei se vocês entendem".

"Se eu saísse da Globo agora nessa leva, eu acho que eu me matava porque eu ia falar: "Vocês estão loucos? Eu nunca sairia daqui. Eu vou me matar porque eu não sei viver sem'. Seria a minha resposta? E a Globo gentilmente me ofereceu para continuar até eu morrer. Vitalício", explicou.





Além disso, a atriz esclareceu como sua vida tornou-se praticamente toda dedicada aos projetos da emissora. "Eu passei 53 anos dentro da TV Globo. Gente, só namorei na câmera mesmo, viu? Não, nenhum diretor, o que me deixou bastante triste, porque as meninas que casaram com o diretor, todas se deram muito bem", brincou.

"A minha vida foi TV Globo, as minhas amigas são de lá e eu sou de reclamar mesmo, porque não está bom, não está. Bom, e discuto com os diretores de igual para igual, porque eu estou na televisão há 60 anos, os diretores têm 30 anos, então eu sei mais do que eles. Ou não?", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

