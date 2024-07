Reprodução/redes sociais Melody sofreu acidente na Via Dutra, no Rio de Janeiro

A cantora Melody se envolveu em um acidente de carro na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro , neste sábado (20). A funkeira e sua equipe estavam a caminho de um show no momento da batida. Através das redes sociais, a artista tratou de tranquilizar os fãs, informando que ninguém morreu. As imagens, porém, chocaram os internautas.



No Instagram, Melody contou que um ônibus perdeu o controle e se chocou na van em que ela estava. "Graças a Deus, ninguém morreu. Tá todo mundo bem", disse a cantora. "Foi um ônibus de viagem. Ele bateu na gente e saiu arrastando todos os carros", acrescentou.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) declarou que ao menos dez veículos foram atingidos no acidente. As imagens feitas por Melody e divulgadas nas redes sociais mostram alguns veículos completamente destruídos. Por conta do incidente, o trânsito está lento no local.

Já Melody mostrou que foi atendida pelo SAMU e disse estar sentindo dor nas costas. Segundo as imagens divulgadas em Stories, parte da equipe da artista também sofreu ferimentos, mas sem gravidade.

Veja imagens abaixo:

Reprodução/redes sociais Caminhão provocou o acidente na Dutra

Reprodução/redes sociais Carro ficou destruído após batida na Dutra

Reprodução/redes sociais Acidente envolveu 10 pessoas na Dutra

