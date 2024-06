Reprodução Participante de reality brocha em noite de sexo com Lumena; veja vídeo

Viralizou nas redes sociais o recente episódio do reality "De Férias com Ex: Diretoria", que exibiu o momento íntimo em que o participante Cleber Zuffo perde a ereção durante a noite de sexo com Lumena Aleluia. Nesta quinta-feira (27), a ex-BBB reagiu às cenas e revelou como lidou com a situação.

No episódio, Lumena transita até a cama de Cleber e parte para a aproximação com carícias. O clima esquenta e a ex-BBB até chega a ficar em cima do pretendente. Apesar do esforço, a relação íntima é frustrada após o participante perder a ereção. O momento é percebido quando Lumena deita ao lado de Zuffo enquanto dá risada.

No depoimento do dia seguinte, o rapaz se explicou e pediu por uma segunda chance. "Falei: 'Pô'. Olhei para baixo e falei: 'Moleque, me ajuda aí. Não faz isso comigo agora, não'. Não tinha como. Falei, Lumeninha, tentamos, é isso. Vamos tentar outro dia se você quiser, mas agora não vai ter como", declarou.

Ao que parece, a ex-BBB ficou tranquila com a situação e revelou estar aprendendo a se relacionar com homens. "A gente conversou, ele me explicou, acontece. (…) Não foi autorizada, a jornada do ‘Clebinho’, tá tudo bem", brincou.

"Acontece! Os homens brocham! Os homens não autorizam às vezes a jornada do negocinho deles. É novo para mim? É novo para mim! Mas é novo tudo, eu tô voltando a ficar com homens! Então assim, eu tenho que entender que isso faz parte do universo dos homens!", disse nas redes sociais, nesta quinta-feira.

Veja os vídeos:

E esse querido do “De Férias Com Ex” que foi transar com a Lumena, mas o inesperado aconteceu… pic.twitter.com/krnA32R0Sj — Central Reality (@centralreality) June 27, 2024









A Lumena reagindo ao vídeo onde o participante Cleber, do ‘De Férias Com O Ex’, broxou 🗣️ pic.twitter.com/PrOPZrXnqL — Central Reality (@centralreality) June 27, 2024









Lumena Aleluia é uma das maiores estrelas da Privacy Reprodução/Instagram Lumena Aleluia Reprodução/Instagram Lumena Aleluia Reprodução: divulgação Lumena Aleluia comemora primeira cirurgia estética Deyse Almeida