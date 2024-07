Reprodução Davi Brito

Deu ruim! O campeão do "BBB 24", Davi Brito, foi dispensado de um contrato milionário após internautas apontarem uma publicidade não sinalizada para uma casa de apostas. Ocorre que, a empresa em questão, é concorrente do único patrocinador que o baiano conquistou após o reality da Globo.



De acordo com o jornalista Gabriel Perline, colunista da Contigo!, o comportamento de Davi Brito gerou profundo incomodo entre os executivos da casa de apostas Esporte da Sorte, empresa que patrocinava o ex-motorista.

Diante da insatisfação, a cúpula decidiu por rescindir um contrato milionário com o campeão do BBB 24. Vale ressaltar que a publicidade não sinalizada direcionava os seguidores do Instagram para uma empresa do mesmo nicho concorrente.

O que aconteceu?



Na tarde de quarta-feira (17), Davi Brito publicou um vídeo nos Stories do Instagram em que questionava o cantor Márcio Vitor, do Psirico, sobre palpites para o jogo do Fortaleza e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A publicação apresentava o link de direcionamento para o perfil do artista.

Márcio Vitor, por sua vez, surgiu nos Stories respondendo ao questionamento de Davi e indicando uma casa de apostas concorrente a qual o baiano era contratado.

Após a repercussão nas redes sociais, executivos da Esporte da Sorte decidiram encerrar o contrato com o ex-BBB imediatamente. De acordo com o colunista da Contigo!, Davi ganharia R$ 300 mil mais 20% sobre apostas feitas com o link dele, sendo assim, o cachê do baiano não teria um teto.

Vale destacar que Davi Brito tem contrato com a agência da Globo, criada neste ano para gerenciar as oportunidades publicitárias do campeão do Big Brother Brasil. O caso acontece após anos seguidos em que os vencedores do reality ganharam muito dinheiro com marketing, deixando a emissora sem nenhuma participação nos ganhos.